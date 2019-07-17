حريق ضخم في سوق تاريخي بطهران يلتهم العديد من المخازن والمحال ‎ (فيديووصور)

اندلع حريق ضخم في سوق ”ميدان حسن آباد“ التاريخي بالعاصمة الإيرانية طهران، أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية.

وقالت الصحيفة إن ”حريقًا هائلًا اندلع مساء اليوم الأربعاء في سوق ميدان حسن آباد التاريخي، والتهمت النيران العديد من المحال التجارية ومراكز التخزين“، مشيرًا الى أن النيران التهمت أيضًا مباني مصرف التجارة الذي يقع بالقرب من السوق التاريخي.

ولم ترد أي معلومات عن وجود أضرار بشرية نتيجة الحريق الهائل.

وأعلن المتحدث باسم منظمة مكافحة الحرائق في طهران ”جلال ملكي“، أن الحريق الهائل اندلع في البداية في مستودع بمساحة 500 متر مربع في الجانب الشمالي الشرقي من سوق ميدان حسن آباد وتم إحراقه بالكامل“.

بر اثر آتش‌سوزی در میدان حسن آباد تهران که از یک انبار شروع شده و به سرعت به ساختمان‌های اطراف گسترش پیدا کرده تعدادی مغازه، انبار، فروشگاه و صرافی دچار حریق شدند. pic.twitter.com/bCRo4vClKz — ManotoNews (@ManotoNews) July 17, 2019

وأضاف ملكي، في حديث صحفي، أن ”الحريق امتد بعد ذلك إلى مساحة واسعة من المحال التجارية والمخازن“، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تعمل من أجل السيطرة على الحريق.

وبني سوق ”ميدان حسن آباد“ في عهد الحكام القاجاريين وهم سلالة من الملوك حكموا إيران من عام 1779 وحتى عام 1925.

وفي الخامس من أبريل /نيسان 1988 تم تسجيل سوق حسن آباد كأحد المواقع التاريخية برقم 1977 ومن الأعمال الوطنية الإيرانية.