طائرة كندية تهبط اضطراريًا في هاواي بسبب مطبات هوائية‎

هبطت طائرة تابعة لشركة ”إير كندا“ كانت تقوم برحلة بين فانكوفر وسيدني اضطراريًا، الخميس، في هاواي؛ بعدما ”واجهت مطبات هوائية مفاجئة“، مما أدى إلى إصابة 35 شخصًا بجروح طفيفة.

وواجهت الرحلة ”إيه سي 33“ مطبات هوائية، ”بعد ساعتين تقريبًا على تحليقها فوق هاواي ومن ثم غيرت مسارها لتحط في هونولولو“ عاصمة هذه الولاية الأمريكية الواقعة في المحيط الأطلسي، على ما قالت ناطقة باسم الشركة الكندية.

وذكرت الشركة الجوية، أن الطائرة هبطت ”من دون مشاكل“ في هاواي، و“قد أصيب نحو 35 شخصًا بجروح طفيفة على ما يبدو“.

وقالت راكبة في الطائرة ”جيس سميث“ لمحطة ”كون“ التلفزيونية المحلية، إنه ما إن بدأت المطبات الهوائية، ”قُذفنا جميعًا إلى السقف،وكان الناس يطيرون وتساقط كل شيء في الطائرة“.

وأشار ”فايز أسعد“، وهو راكب آخر، إلى المحطة نفسها ”الأشخاص الذين لم يضعوا حزام الأمان كانوا معلقين في الجو مع ارتطام رأسهم في السقف. كان أمرًا هائلًا“، حيث كانت الطائرة تقل 269 راكبًا، وطاقمًا مؤلفًا من 15 شخصًا.