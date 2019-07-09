”ملك الدوسا“ في الهند يسلم نفسه للشرطة

سلم مؤسس سلسلة مطاعم شهيرة في الهند، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، نفسه إلى القضاء الهندي؛ ليزج في السجن بعد رفض مسعاه الأخير أمام المحكمة العليا.

ووصل المدعو ”ب. راجاغوبال“، البالغ من العمر 71 عامًا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في سيارة إسعاف إلى محكمة مادراس (تاميل نادو جنوب) ليدخل السجن، وقبل ساعات قليلة كانت المحكمة العليا رفضت طلبًا له بإرجاء سجنه لأسباب طبية وأمرته بتسليم نفسه.

وكان القضاء ثبت نهائيًا في شهر آذار/مارس الماضي، على مؤسس سلسلة مطاعم ”سارافانا بهافان“ النباتية الشهيرة المنتشرة في الهند وخارجها، الحكم بالسجن مدى الحياة، بعدما أدين بتهمة قتل زوج امرأة كان يريدها زوجة ثالثة له، وقد أمهله القضاء حتى الـ7 من شهر تموز/يوليو الجاري، ليباشر عقوبته، وهي مهلة انتهت يوم الأحد الماضي، من دون أن يسلم نفسه.

وكان هذا الرجل الملقب ”ملك الدوسا“، وهي فطائر مقلية مقرمشة محضرة من العدس والأرز، مهووسًا بابنة موظف لديه وكان يريد أن يتزوجها، إلا أن المرأة المعنية كانت متزوجة ورفضت عرضه، لكن راجاغوبال ليس معتادًا على الرفض.

وبعدما فشلت كل التهديدات والضرب والتعاويذ في إقناعها وإقناع زوجها وعائلتها على مدار أشهر، قُتل زوج المرأة بناء على أوامر من راجاغوبال في عام 2001.

وتضم شركته التي أسسها مطلع الثمانينيات في تاميل نادو أكثر من 80 مطعمًا خارج الهند اليوم.