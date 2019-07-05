مصرع 7 أمريكيين في تحطم مروحية قبالة سواحل جزر ”الباهاماس“

أعلنت شرطة جزر الباهاماس، الجمعة، مصرع 7 أمريكيين في تحطم مروحية قبالة سواحل جزيرة ”غراند كاي“ الواقعة في المحيط الأطلسي، شمال كوبا.

ونقلت وكالة ”أسوشييتد برس“، عن القوات البحرية الملكية في الباهاماس، قولها في بيان إن مروحية كانت تقل 7 أمريكيين متجهة إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة سقطت، الخميس، قبالة جزيرة ”غراند كاي“ في باهاماس.

وأضاف المصدر، أن الحادث تسبب بمقتل جميع الأشخاص على متن المروحية، وهم 4 نساء و3 رجال.

وأوضح البيان، أن المروحية فُقدت بعد فترة وجيزة من مغادرتها ”غراند كاي“ ، مشيرًا إلى أن السلطات والسكان المحليين عثروا على حطامها في وقت لاحق على بعد 3 كم عن الجزيرة.

بدورها نقلت صحيفة ”ريجستر هيرالد“ بولاية فريجينيا الغربية، عن حاكم الولاية جيم جاستيس، قوله إن أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث يدعى كريس كلاين، وصفته الصحيفة بأنه ”ملياردير ورجل أعمال في مجال التعدين“، وهو ”قطب الفحم“ و ”رجل الأعمال الخيرية في فيرجينيا الغربية“.