وفاة إطفائي إماراتي أثناء إخماد حريق في دبي‎

أعلن الدفاع المدني في دبي، اليوم الأحد، وفاة رجل إطفاء إماراتي، نتيجة سقوطه في فجوة من السقف، أثناء إخماد حريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء في الإمارة.
وقال الجهاز في بيان إنّ رجل الإطفاء العريف أول طارق عبد الله الحواي (28 عامًا) ”استشهد في حادث حريق منطقة الخليج التجاري بشارع الأبراج أثناء تأدية الواجب“.
وفاة إطفائي إماراتي أثناء إخماد حريق في #دبيhttps://t.co/CC9aVWFrW9#إرم_نيوز pic.twitter.com/X552acaJWC
— إرم نيوز (@EremNews) June 30, 2019
إنا لله وإنا إليه راجعون#الإدارة_العامة_للدفاع_المدني_بدبي#سلامتكم_سعادتنا#Dubai_Civil_Defence#Your_Safety_Is_Our_Happiness pic.twitter.com/WPBwHD6tLz
— الدفاع المدني دبي (@DCDDubai) June 30, 2019
ونعى ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الإطفائي الراحل عبر حسابه في ”تويتر“ قائلًا: ”تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، والشهيد طارق سيبقى رمزًا لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن…رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.
تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد طارق سيبقى رمزاً لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن…رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2019
وكان الحريق اندلع صباح السبت، في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري وسط مدينة دبي، وتمت السيطرة عليه في مساء اليوم ذاته.
وشارك طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات في نعي الإطفائي الراحل عبر وسم يحمل اسمه؛ للتعبير عن مواساتهم لأهله في مصابهم، مثمنين دوره في أداء واجبه.
اللهم ارحم شهيد الواجب واسكنه فسيح جناتك #طارق_عبدالله_الحواي pic.twitter.com/sngKPJS6aA
— Omar .R (@OMR_AE) June 30, 2019