وفاة إطفائي إماراتي أثناء إخماد حريق في دبي‎

أعلن الدفاع المدني في دبي، اليوم الأحد، وفاة رجل إطفاء إماراتي، نتيجة سقوطه في فجوة من السقف، أثناء إخماد حريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء في الإمارة.

وقال الجهاز في بيان إنّ رجل الإطفاء العريف أول طارق عبد الله الحواي (28 عامًا) ”استشهد في حادث حريق منطقة الخليج التجاري بشارع الأبراج أثناء تأدية الواجب“.

ونعى ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الإطفائي الراحل عبر حسابه في ”تويتر“ قائلًا: ”تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، والشهيد طارق سيبقى رمزًا لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن…رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد طارق سيبقى رمزاً لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن…رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2019

وكان الحريق اندلع صباح السبت، في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري وسط مدينة دبي، وتمت السيطرة عليه في مساء اليوم ذاته.

وشارك طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات في نعي الإطفائي الراحل عبر وسم يحمل اسمه؛ للتعبير عن مواساتهم لأهله في مصابهم، مثمنين دوره في أداء واجبه.