تحرير سعودي اختطف في إثيوبيا

انتهت عملية اختطاف المواطن السعودي عبدالله باهيثم في إثيوبيا، وفق ما أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا.
وقالت السفارة في بيان صدر عنها، إن ”انتهاء عملية الاختطاف تمت بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة، وبمتابعة من السفير السعودي لدى إثيوبيا“.
السفارة في أديس ابابا تعلن انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم وذلك بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة وبمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #إثيوبيا
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) June 21, 2019
وأوضحت السفارة أن ”القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم وسرعة وصوله لأرض الوطن“، في حين قدمت الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة.