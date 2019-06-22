تحرير سعودي اختطف في إثيوبيا

تحرير سعودي اختطف في إثيوبيا

المصدر: إرم نيوز

انتهت عملية اختطاف المواطن السعودي عبدالله باهيثم في إثيوبيا، وفق ما أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا.

وقالت السفارة في بيان صدر عنها، إن ”انتهاء عملية الاختطاف تمت بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة، وبمتابعة من السفير السعودي لدى إثيوبيا“.

وأوضحت السفارة أن ”القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم وسرعة وصوله لأرض الوطن“، في حين قدمت الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة.

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