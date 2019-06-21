تحطيم سيارة امرأة كويتية من قبل شاب سعودي ترافقه سيدتان (فيديو)

تعرضت مواطنة كويتية للاعتداء وتحطيم سيارتها من قبل امرأتين وشاب سعودي على مرأى من الجميع؛ بسبب خلافات عائلية بين المواطنة وأسرتها ومغادرتها لمنزل عائلتها.

وعلقت مواقع إخبارية كويتية على الحادثة عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اعتداء امرأتين وشاب سعودي على السيارة، أثناء توقفها وتحطيمها وسط صراخ من قبلهم، مع تواجد لعدد من الأشخاص الذين اكتفوا بمشاهدة الحدث في منطقة شرق.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن ”سبب الاعتداء هو قيام فتاة كويتية من مواليد عام 1996 بمغادرة بيت أسرتها، والإقامة لدى صديقتها من مواليد عام 1997، حيث شاهدتها والدتها مع قريبها السعودي فحاولت إنزالها من سيارتها، وعندما رفضت تهجموا عليها وحطموا سيارتها، وأحيل الجميع إلى مخفر الشرطة“.

وكان مصدر أمني قد ذكر سابقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، أن ”المجني عليها تقدمت إلى مخفر شرق بشكوى، أفادت فيها بأنها خلال وجودها في منطقة شرق، فوجئت بثلاثة أشخاص (سعودي ومواطنتين) تربطها خلافات بهم، يقتربون من سيارتها على مرأى من المارة، حيث قام الرجل بكسر زجاجها، بينما حاولت مرافقتاه فتح باب سيارتها، وعندما أبلغ شهود عيان عمليات وزارة الداخلية فروا هاربين“.