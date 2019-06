تحطيم سيارة امرأة كويتية من قبل شاب سعودي ترافقه سيدتان (فيديو)

View this post on Instagram

تعرضت مواطنة كويتية للاعتداء وتحطيم سيارتها من قبل امرأتين وشاب سعودي على مرأى من الجميع، بسبب خلافات عائلية بين المواطنة وأسرتها ومغادرتها لمنزل عائلتها. . وأفادت مواقع إخبارية كويتية، بأن سبب الاعتداء على السيارة هو قيام فتاة كويتية من مواليد 1996 بمغادرة بيت اسرتها والإقامة لدى صديقتها من مواليد 1997، وشاهدتها أمها مع قريبها السعودي فحاولا إنزالها من سيارتها، وعندما رفضت تهجموا عليها وأتلفوا السيارة، فيما أحيل الجميع إلى مخفر شرق. . #إرم_نيوز #اعتداء #السعودية #الكويت #أخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #news #kuwait