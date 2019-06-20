مخمور متهور يتنزه بدبابة في الشارع (فيديو)

أظهر فيديو غريب تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لحظة تنزه سائق مخمور بدبابة في شوارع بولندا.

وألقت السلطات البولندية القبض على سائق مخمور قرر التجول في الشوارع بدبابة في مدينة بولندية، وفق ما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أن السائق المتهور يواجه عقوبة قد تصل إلى 8 سنوات في السجن بعد قيادة دبابة تعود إلى حقبة الحرب السوفيتية تحت تأثير الكحول.

وأكدت أنه ”عند ملاحظة الدبابة ذات طراز ”تي 55″، أبلغ سكان المدينة المرعوبون الشرطة، وأعربوا عن اعتقادهم بأنهم يتعرضون لهجوم، ولكن مع وصول الشرطة في تمام الساعة 10 مساءً كان السائق قد أوقف الدبابة“.

وأشارت إلى ”أنه على الرغم من عدم كشف الشرطة عن هوية السائق، إلا أنه من المعروف أنه يبلغ من العمر 49 عامًا، واعتاد إيقاف الدبابة خارج مقطورته، وأنه كان مخمورًا عندما قرر التنزه بالدبابة في يوم 12 حزيران/ يونيو الماضي“.

وأوضحت: ”أنه بعد نزهته الصغيرة، قرر إيقاف الدبابة في الشارع الرئيسي، وعندما وصلت الشرطة لاعتقاله، وجدته واقفًا بجانب الدبابة مع رجل آخر يعتقد أنه كان يجلس في مقعد الراكب في الدبابة“.

وبعد اعتقال السائق، ظلت الدبابة في القرية حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، عندما تم استدعاء جندي سابق لتحميل الدبابة على شاحنة، ونقلها إلى موقف سيارات تحت الحراسة، وفقًا للصحيفة.