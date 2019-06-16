فتيات بالكويت يتحرشن برجل أمام زوجته

أقدمت فتيات بالكويت على التحرش برجل أمام زوجته في مقهى بمنطقة السالمية، في واقعة انتهت تفاصيلها في مخفر الشرطة.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن الفتيات تحرشن بالزوج بصوت عالٍ أشعل غيرة زوجته الحاضرة التي ردت بمهاجمة إحدى الفتيات بعد تلفظها بألفاظ غير لائقة، لتندلع مشاجرة عنيفة داخل المقهى حيث بادرت الفتيات إلى ضرب الزوجة رغم محاولات الزوج تخليص زوجته من أيديهن، حتى وصل رجال الأمن بعد إبلاغهم عن المشاجرة وتمت إحالة جميع المشاركات في المشاجرة إلى المخفر.

من جانبه، طالب صاحب المقهى المتشاجرين بدفع مبالغ الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة وطلب إثبات حالة.

ورغم تداول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل دائم للمشاجرات التي تشهدها الأماكن العامة والتي يشارك فيها مواطنون ووافدون، إلا أن المشاجرات النسائية تعتبر نادرة جدًا وغريبة في البلد الخليجي المحافظ.