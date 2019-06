فتيات بالكويت يتحرشن برجل أمام زوجته

View this post on Instagram

أقدمت فتيات بالكويت على التحرش برجل أمام زوجته في مقهى بمنطقة #السالمية، في واقعة انتهت تفاصيلها في مخفر الشرطة. ووفقًا لصحيفة ”#القبس“ الكويتية، فإن الفتيات تحرشن بالزوج بصوت عالٍ أشعل غيرة زوجته الحاضرة التي ردت بمهاجمة إحدى الفتيات بعد تلفظها بألفاظ غير لائقة، لتندلع مشاجرة عنيفة داخل المقهى حيث بادرت الفتيات إلى ضرب الزوجة رغم محاولات الزوج تخليص زوجته من أيديهن، حتى وصل رجال الأمن بعد إبلاغهم عن المشاجرة وتمت إحالة جميع المشاركات في المشاجرة إلى المخفر. من جانبه، طالب صاحب المقهى المتشاجرين بدفع مبالغ الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة وطلب إثبات حالة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #كويتيات #تحرش #ترند #حوادث #صور #kuwait #trend #news