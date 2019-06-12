مقتل 14 شخصًا في حادث مروع بمصر (صور)

لقي 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع أعلى جسر طرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وتلّقت الأجهزة المعنية بالدولة، ممثلة في غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بحادث تصادم بين سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكي أعلى جسر طرة، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية، بسبب تراشق الدم وآثار الحادث على جانبي الطريق.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 14 سيارة، لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، ونقل الجثث إلى المشرحة، وبعدها أخطرت مديرية أمن القاهرة، من أجل نشر الخدمات المرورية بمكان الواقعة لرفع حطام الحادث، وتسيير الحركة المرورية.

وكثرت حوادث السير في مصر خلال الأيام الماضية بشكل كبير، ما ينتج عنها عشرات الموتى يوميًا بخلاف أعداد المصابين، في ظل استهتار شديد من قبل السائقين، وخاصة سائقي سيارات الأجرة، الذين يتعمدون القيادة السريعة.