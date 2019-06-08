السعودية.. حريق ضخم يأتي على مئات أشجار النخيل (فيديو)

السعودية.. حريق ضخم يأتي على مئات أشجار النخيل (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

اندلع حريق هائل في مئات أشجار النخيل، اليوم السبت، في مزارع بحي السبيلة غرب محافظة دومة الجندل، التابعة لمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، وسط جهود كبيرة من رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان الحي الذين اضطروا لإخلاء منازلهم خشية وصول ألسنة اللهب إليها، النار مستعرة في عدد من مزارع النخيل في المكان.

ولم تسجل أي خسائر بشرية بسبب الحريق، الذي يصادف قرب بدء موسم نضوج التمر في النخيل.

وتكررت حوادث مشابهة في الأعوام الثلاثة الماضية وتسببت بخسائر كبيرة للمزارعين، وسط شكوك بكون بعض تلك الحرائق مفتعلة.

 

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