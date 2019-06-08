السعودية.. حريق ضخم يأتي على مئات أشجار النخيل (فيديو)

اندلع حريق هائل في مئات أشجار النخيل، اليوم السبت، في مزارع بحي السبيلة غرب محافظة دومة الجندل، التابعة لمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، وسط جهود كبيرة من رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان الحي الذين اضطروا لإخلاء منازلهم خشية وصول ألسنة اللهب إليها، النار مستعرة في عدد من مزارع النخيل في المكان.

الآن حريق بمزارع دومة الجندل????

لعنة الله على كل مخرب

مسلسل لا ينتهي لتدمير مزارع النخيل! pic.twitter.com/iBdgQu05FK — عبدالله القياض (@algayad1) June 8, 2019

ولم تسجل أي خسائر بشرية بسبب الحريق، الذي يصادف قرب بدء موسم نضوج التمر في النخيل.

حريق نخيل دومة الجندل الى اين ؟وإلى متى؟ أندلاع ثلاثة حرائق في وقت واحد ليس صدفة؟؟؟ لكن ثقتنا بالله ثم رجال أمننا كبيرة بالأطاحة به وإحالتة للجهات المختصة لتطبيق بحقة أقصى العقوبات ليكون عبره لغيره pic.twitter.com/iPvypX4nUi — عواد السبيله (@abogaazy) June 8, 2019

وتكررت حوادث مشابهة في الأعوام الثلاثة الماضية وتسببت بخسائر كبيرة للمزارعين، وسط شكوك بكون بعض تلك الحرائق مفتعلة.