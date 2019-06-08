إمام شهير يسقط ميتًا أثناء خطبة الجمعة (فيديو)

انهار خطيب شهير وفقد وعيه أثناء إلقاء خطبة الجمعة في مسجد البخاري المعروف بجماله المعماري في ولاية قدح المالزية.

مسجد الإمام البخاري في ولاية قدح في #ماليزيا يعتبر المسجد من التحف المعمارية الإسلامية في ماليزيا ويتمتع بالجو الهادئ والروحانيات العالية#جمعة_مباركة 🙂 تم النشر بواسطة ‏السياحة في ماليزيا-شركة المحيط كوالالمبور‏ في الجمعة، ٨ مايو ٢٠١٥

وانهار الخطيب كو يعقوب كو هاشم (68 عامًا) فجأة وسقط من على المنبر وسط ذهول المصلين.

وقال حسن مصطفى عفيف الدين، التلميذ السابق للخطيب كو يعقوب (30 عامًا): ”هرع عدد منا لإنقاذه، وقام العديد من الأطباء الحاضرين بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للراحل قبيل حضور سيارة إسعاف“.

وأضاف لصحيفة ستريت تايمز الماليزية أنه بعد نقله مباشرة إلى مستشفى سلطانه بهية أعلن المسؤول الطبي المكلف وفاة يعقوب.

وأعربت نائبة رئيس الوزراء المحلي الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل عن تعازيها لعائلة كو يعقوب.

وقالت في حسابها على تويتر الليلة الماضية ”تباركت روحه بين الصالحين“.

لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل جنازة كو يعقوب.