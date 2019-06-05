في 5 دقائق.. نهب محل للمجوهرات بوضح النهار (فيديو)

قام شخصان، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بالسطو على محل للمجوهرات في قلب العاصمة الفرنسية باريس، يحمل اسم ”روزفلت للذهب“، أمام عدد كبير من المارة وسط الشارع، وتمكنا من الفرار بسهولة، ولم يتم العثور عليهما حتى الساعة، وتقدر المسروقات بـ 200 ألف يورو.

وتمت عملية السطو في شارع فرانكلين روزفلت بالمقاطعة 13 في باريس، ولم تستغرق حسب الشهود أزيد من 5 دقائق، فر بعدها اللصان إلى شارع كوليزي، حيث تم العثور على خوذة وسلاح يخصهما.

وكان أحد الأشخاص قد حاول توقيف اللصين بضربهما بما يشبه عصا للبيسبول كما يظهر في الفيديو، لكنهما تلقيا الضربات وصرخا ثم واصلا الفرار.

وبحسب تصريح شاهد عيان لموقع ”لوباريزيان“ دخل الرجلان إلى المحل بكل هدوء، أحدهما يرتدي خوذة و يحمل سلاحًا والآخر بوجه مكشوف، فتكلف الأول بضرب صاحب المحل على رأسه، بينما اهتم الآخر بجمع الغنيمة، ووصلت الشرطة إلى عين المكان بعد فرارهما بدقائق.

وأضاف الشاهد: ”كانا مرتاحين تمامًا، وحولهما الناس في الشارع يراقبون مجرى الأحداث، لقد صدمني الآمر جدًا“.