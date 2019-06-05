اختفاء سعودي في ظروف غامضة بعد دخوله مطعمًا‎‎

اختفت آثار شاب سعودي يعاني من اضطرابات نفسية، منذ 4 أيام، بعد دخوله مطعمًا لتناول وجبة العشاء، السبت الماضي بمحافظة ”العرضيات“.

وقال شقيق المفقود معيض القرني: ”غادر شقيقي مالك أحمد القرني المنزل يوم السبت الماضي، ولكنه لم يعد حتى الآن، وكان آخر معرفتنا عنه بوصوله لأحد مطاعم أحد ثربان؛ حيث كان يتناول وجبة عشاء مساء السبت هناك، وبعد ذلك لم نجد له أثرًا ولا نعلم أين كانت وجهته“.

وأضاف: ”تم إبلاغ مخفر شرطة العرضية الجنوبية بالاختفاء بعدها بيومين، وما زال البحث جاريًا عن شقيقي“.

وتابع: ”يبلغ شقيقي 30 عامًا من العمر، ويعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالًا أسود وفنيلة رياضية حمراء“.

وناشدت أسرة الشاب الجمهور والجهات المعنية بالبحث عن ابنهم بعد مغادرته المنزل دون عودة حتى الآن.