اقتحام حفل تخرج في مدرسة بالكويت وإطلاق نار

كشفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت عن إطلاق نار في مدرسة أجنبية بمنطقة حولي أثناء حفل تخرج، دون أن يسفر عن إصابات.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى ”الداخلية“ يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة حولي، وبتوجه رجال الأمن إلى الموقع تبين أن إطلاق النار وقع في إحدى المدارس الأجنبية أثناء حفل تخرج طلبتها.

وقالت مديرة المدرسة في تحقيقات أولية إن ”أشخاصًا غير مدعوين وعددهم 12 شخصًا اقتحموا الحفل وأطلقوا النار“.

وباستفسار حراس الأمن عن إثباتات مقتحمي الحفل، تهجموا على الحراس، ما دفع أحد حراس الأمن لإطلاق الرصاص لفض الاشتباك، ففر على إثرها مقتحمو الحفل.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة لكشف ملابساتها.