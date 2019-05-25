بالفيديو.. وفاة شرطي وإصابة آخرين بانقلاب قاربهم في الصبية بالكويت‎

لقي شرطي كويتي مصرعه، وأصيب 8 أشخاص، بينهم ضابط برتبة رائد وعسكريون وفنيون من الجنسية الهندية، وهم تابعون لخفر السواحل، بعد اصطدام قاربهم بصخر بحري وانقلابه في منطقة الصبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الالكتروني إن ”الحادث نتج عن ارتطام وانقلاب القارب التابع لإدارة خفر السواحل أثناء خروجه من مركز الصبية وعلى متنه عدد من أفراد القوة“.

وأوضحت الوزارة أنه ”تم إنقاذ عشرة من أفراد طاقم القارب بهم إصابات من قبل الإنقاذ البحري وخفر السواحل، وانتشال جثمان الشرطي المتوفى وهو عبد الله غريب الفيلكاوي“.

وأكدت الوزارة أن جهات الاختصاص فتحت تحقيقًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث، مقدمة التعازي لذوي الشرطي المتوفى.

ونشرت حسابات كويتية مقطع فيديو لموقع الحادث.

#الكويت ~ فيديو |•| في #الصبية .. إنقلاب "طرّاد" تابع لخفر السواحل يُسفر عن وفاة "شرطي" وإصابة (٨) أشخاص {رائد & ٥ عسكريين & ٢ هنود} pic.twitter.com/HyTZm38JZd — خبر عاجل ???????? (@3ajlkw) May 25, 2019

كما تم أيضا تناقل صور الشرطي المتوفي بالحادث وهو عبدالله غريب الفيلكاوي.

الله يرحمك ياصديقي ويغفر لك ويوسع مدخلك لكن لاراد لقضاء الله وانا لله وانا اليه راجعون #عبدالله_غريب_الفيلكاوي pic.twitter.com/egMrkzyVSb — owaid r alenzi????alheplani (@Alheplany123) May 25, 2019

وتتبع الإدارة العامة لخفر السواحل لوزارة الداخلية الكويتية، وهي الجهة المسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، وجميع الجزر البحرية الكويتية، والمنشآت والموانئ النفطية داخل المياه الإقليمية، ومنع الدخول غير المشروع إلى البلاد.