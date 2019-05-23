حصان هائج يثير ذعر المارة ويدهس عجوزًا ويصيب آخرين (فيديو)

تسبب حصان هائج في إصابة 3 أشخاص، بعد ظهوره بشكل مفاجئ وركضه مسرعًا في أحد شوارع الصين.

ويُظهر الفيديو كيف كان الحصان الأبيض مسرعًا جدًا وسط شارع مليء بالمتاجر، قبل أن يصطدم بسيدتين، أطاح بإحداهما بقوة.

وأكدت شرطة مقاطعة ”آنهوي“، أن الواقعة حدثت الثلاثاء، في أحد شوارع حي زونغي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشفت الشرطة أنه تمت السيطرة على الحصان الهائج لاحقًا، قبل إطلاق النار عليه بضع مرات وقتله.

وحسب ما ورد في التقارير، تسبب الحصان الأبيض في ذعر الأهالي وإصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، بينهم العجوز التي أطاح بها الحصان، وهي حاليًا في حالة خطيرة.

وتوصلت الشرطة إلى مالك الحصان الذي لم يُكشف عن اسمه، والذي أوضح أن الحصان كان عادة ما يستخدم في حفلات الزفاف، ولكن من غير المعروف حتى الآن كيف هرب إلى تلك المنطقة.

ويخضع المالك حاليًا إلى التحقيقات، وفي حين أن الواقعة مروعة، إلا أن العديد من رواد الإنترنت، تعاطفوا مع كل من العجوز والحصان، كما تساءل البعض عن سبب عدم اختيار الشرطة السيطرة على الحصان دون قتله.

وعلق أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني، ”سينا ويبو“: ”ما حدث يعد مأساة لكل من العجوز والحصان“، كما قال آخر: ”لماذا لم يستخدموا بندقية أسهم تخدير أو كانوا أطلقوا النار على ساقه؟“.