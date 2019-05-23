مصرع 3 عمال مصريين جراء انفجار بمصنع بلاستيك

لقي ثلاثة عمال مصريين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر انفجار هائل وقع في أحد المصانع المتخصصة في الصناعات البلاستيكية بمدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان أمني، فإن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار بأحد المصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقت مديرية أمن المنوفية، اليوم إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بسماع دوي انفجار داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

وبانتقال الحماية المدنية ورجال مباحث مركز شرطة السادات وسؤال شهود العيان، تبين حدوث انفجار بكسارة بلاستيك داخل مصنع مخصص لتجميع وإنتاج المواد البلاستيكية، ما أسفر عن مصرع ثلاثة من العاملين بالمصنع حتى الآن.

وأوضح البيان الأمني أن سيارة إسعاف انتقلت إلى مقر الانفجار لنقل جثث المتوفين إلى أقرب مستشفى وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وسط الدفع بتعزيزات واسعة من رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار ومنع امتداده.

وانتقل فريق من البحث الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة، لموقع الحادث ورفع آثاره، بينما مارس الطب الشرعي مهامه بتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين ومناظرة جثثهم.

كما انتقل فريق من نيابة مركز السادات للمعاينة والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة بإشراف رئيس النيابة الكلية بالمنوفية.