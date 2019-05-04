أفعى تخنق مدربها حتى الموت أثناء عرض بالسيرك (فيديو)

كشف فيديو مروع لحظة خنق أفعى ضخمة لمدربها حتى الموت، أثناء عرض بالسيرك في روسيا، حيث كان المدرب الذي لم يُكشف عن هويته، يقدم عرضه للجمهور ويلف الأفعى حول عنقه، حتى سقط فجأة على الأرض وظل دون حراك.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اعتقد الجمهور في البداية أن المدرب تظاهر بالموت وأن ذلك كان جزءًا من العرض، حتى هرع عمال من السيرك لإنقاذه لكن دون جدوى، حيث مات المدرب خلال ثوان.

تُعرف هذه الأفعى باسم ”البواء العاصرة“، وكانت الشرطة قد بدأت تحقيقاتها بشأن الواقعة، لكنها لم تكن تعرف مكان حدوث الواقعة، لكن انتشار الفيديو ساعدها، حيث كشفت تقارير أن الواقعة حدثت في جمهورية داغستان الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تقول إن الواقعة حدثت بمدينة بارنول في سيبيريا.

ووسط انتشار العديد من التكهنات، تسعى الشرطة لتكثيف عملية التحقيق للتأكد من مكان حدوث الواقعة المؤسفة والتعرف على هوية الضحية.