 مصرع 6 أطفال من عائلة واحدة بحريق في الأردن (فيديو)

لقي 6 أطفال من عائلة واحدة في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان مصرعهم، فجر اليوم الجمعة، وأصيب 6 آخرون إثر اندلاع حريق في منزلهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن بلاغًا ورد فجر الجمعة إلى غرفة عمليات إربد باندلاع حريق كبير داخل إحدى الشقق السكنية بالقرب من مجمع الأغوار.

وأضاف المصدر: ”تحركت طواقم الإطفاء والإسعاف على الفور إلى موقع الحريق الذي اندلع في شقة في عمارة مكونة من خمسة طوابق“.

#عاجل : حريق منزل بسبب شرت كهرباء في منطقة زبدة في #اربد5 وفيات (اطفال) اربع بنات وولد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمالله يرحمهم ويصبر ذويهم تم النشر بواسطة ‏أخبار الصريح‏ في الخميس، ٢ مايو ٢٠١٩

وأكد المصدر الأمني بأن الحريق أدى لوفاة 6 أطفال وإصابة 6 آخرين إصابات بليغة جميعهم من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة أب العائلة وشخصين آخرين باختناق وضيق في التنفس جراء الدخان المنبعث من الحريق.