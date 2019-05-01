إيران تفرج عن الشابين الكويتيين عدنان الخرافي وفهد عليان

أفرجت السلطات الإيرانية عن الكويتيين عدنان الخرافي وفهد عليان اليوم الأربعاء، بعد التحقيق معهما، إثر دخولهما المياه الإيرانية بالخطأ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كويتية.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها إن السلطات الإيرانية أبلغت الكويت بالإفراج عن الشابين بعد التحقيق معهما في منطقة بوشهر الإيرانية، فترة دامت من فجر الأحد الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء.

وكانت مصادر أمنية كويتية، قد أكدت في وقت سابق، أن الشابين اختفيا خلال قيامهما برحلة بحرية في منطقة ”الشاليهات“، وعثر عليهما في إيران، وأنه جارٍ التنسيق لاستعادتهما.

وقبل يومين، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله: ”إن الشابين الكويتيين دخلا منطقة بوشهر، وربما يتم التحقيق معهما بسبب دخولهما المياه الإقليمية بالخطأ“.

وكان والد أحد الشابين قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى السلطات المختصة حول اختفاء نجله برفقة صديقه، وأنهما لم يعودا ولا يعرف عنهما أي شيء.

وباشرت دوريات خفر السواحل في الكويت البحث عن الشابين المفقودين، إضافة إلى مخاطبة السلطات البحرية في الدول المجاورة وتزويدها بمواصفاتهما للتعرف عليهما في حال تم العثور عليهما.