قتلى وجرحى إثر انهيار جزئي بمبنى سكني في الجزائر (صور)

سقط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، إثر انهيار جزء من عمارة سكنية في العاصمة الجزائرية.

وقال شهود عيان إن الحادثة التي وقعت في حي القصبة العتيق، اليوم الاثنين، تسببت في دفن نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض.

ولم تحدد فرق الإغاثة التابعة لقوات الدفاع المدني الجزائري، عدد الضحايا، لكنْ أشارشهودعيان إلى وجود 5 أشخاص تحت الأنقاض، ووفاة طفل عمره 3 سنوات برفقة والده.

وتوجه والي الجزائر العاصمة، عبدالقادر زوخ، إلى ضاحية ”جامع كتشاوة التركي“، لمعاينة موقع الحادثة، لكن مواطنين غاضبين طردوه من المكان، وحملوا حكومته مسؤولية استمرار الانهيارات.