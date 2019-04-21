فرنسا تعلن إنقاذ كاتدرائية نوتردام بالكامل تقريبًا

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، على أن كاتدرائية نوتردام في باريس أنقذت بالكامل تقريبًا، رغم وجود بعض النقاط الهشة في محيط السقف المعقود، خلال حفلة موسيقية مكرسة لهذا الصرح بعد 5 أيام على الحريق.

وقال الوزير إن ”نوتردام اليوم أنقذت بالكامل تقريبًا إذ إن كل النقاط الهشة المتبقية ومنها الجانب المسنن الشمالي والجانب المسنن الغربي، قد أصبحت آمنة ومستقرة وهذا أمر رائع“.

وأضاف في باحة مجمع ”ليزانفاليد“ في وسط باريس، ”لكن تبقى نقاط هشة في السقف المعقود وتعمل فرق وزارة الثقافة والشركات على إزالة الركام وتغطية السقف تدريجيًا، وعندما يمكننا القول إننا أنقذنا نوتردام كليًا“.

وقد أقيمت في هذه الباحة حفلة موسيقية شارك فيها عشرات الفنانين.

وقال مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية سيتفان برن مستشهدًا بأرقام من ”مؤسسة التراث“، إن ”300 ألف شخص قدموا تلقائيًا تبرعات حتى لو كانت متواضعة من يورو أو يوروهين أو خمسة يوروهات. وقد وصل مجموعها إلى 20 مليونًا“، مضيفًا أن ”نوتردام صرح ديني لكنها تؤثر فينا جميعًا لأنها تحفة معمارية من الطراز القوطي وكنز من كنوز تراثنا وكتاب تاريخ مفتوح“.

وتوالى على المسرح عشرات الفنانين خلال أمسية السبت، من بينهم ميراي ماتيو وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ.