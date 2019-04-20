إنقاذ 200 عراقي غمرت السيول منازلهم شمال البصرة

قال مصدر عسكري عراقي، السبت، إن فرق الدفاع المدني أنقذت أكثر من 200 مواطن بعد أن غمرت مياه السيول المتدفقة من شط العرب منازلهم في منطقة شمالي البصرة جنوبي العراق.

وأضاف الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف نايف، أن ”فرق الدفاع المدني وفرت خيمًا بشكل مؤقت لإسكان العوائل التي تعرضت منازلها للغرق في منطقة الصالحية شمالي محافظة البصرة“.

من جهته، أعلن مدير ناحية النشوة التابعة لقضاء شط العرب شمال البصرة، وليد مطر المياحي، عن انهيار سدة نهر السويب نتيجة لارتفاع مناسيب المياه القادمة من هور الحويزة.

وقال المياحي في تصريح متلفز، إن ”الانهيار وقع في نفس المكان السابق الذي شهدته السدة الأسبوع الماضي“، مشيرًا إلى أن ”السدة الساندة الممتدة من قرية الدوى وحتى الناحية المحاذية لشط العرب بدأت تتآكل نتيجة لارتفاع مناسيب المياه وزيادة الإطلاقات“.

وكان رئيس الاتحاد الفلاحي في منطقة القرنة شمالي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق قد كشف في 12 أبريل/نيسان الجاري، عن أن مياه هور الحويزة غمرت مساحة 40 ألف دونم مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن ارتفاع مخزون بلاده من المياه إلى أكثر من 41 مليار متر مكعب، معتبرًا ذلك ”أمرًا نافعًا للسنوات المقبلة“.

ومنذ أسابيع، تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران عدة قرى ونواحٍ في محافظات عراقية، علاوة على هطول كميات كبيرة من الأمطار، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية وصول أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة إلى حد الامتلاء.