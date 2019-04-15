حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس (فيديو)

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين.

وذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.