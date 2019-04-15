حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس (فيديو)

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين.
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اندلع حريق هائل، اليوم، في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس. . وذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية. . . #إرم_نيوز #حريق #كاتدرائية #باريس #فرنسا #كاتدرائية_نوتردام #حوادث #ترند #اكسبلور #منوعات #أخبار #لايك #تفاعل #france #paris #explore #NotreDame
وذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.
اندلاع حريق في #كاتدرائية_نوتردام التي تعود إلى العصور الوسطى بوسط #باريس.. والسلطات الفرنسية تخلي المنطقة#إرم_نيوز #فرنسا #NotreDamedeParis #NotreDame #France pic.twitter.com/w6CLMaMipv
— إرم نيوز (@EremNews) April 15, 2019
وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.