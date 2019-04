حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس (فيديو)

View this post on Instagram

اندلع حريق هائل، اليوم، في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس. . وذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية. . . #إرم_نيوز #حريق #كاتدرائية #باريس #فرنسا #كاتدرائية_نوتردام #حوادث #ترند #اكسبلور #منوعات #أخبار #لايك #تفاعل #france #paris #explore #NotreDame