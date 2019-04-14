مصر.. إحالة 30 عاملًا بالسكك الحديدية للنيابة بسبب المخدرات

أحالت الهيئة العامة لسكك حديد مصر 30 عاملًا للنيابة العامة، إضافة لإيقافهم عن العمل، بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، ضمن إجراءات تتبعها وزارة النقل منذ حادث انفجار قطار رمسيس في أواخر فبراير الماضي.

وقال مصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”إدارة الهيئة قامت بناء على تنفيذ تعليمات وزير النقل بإيقاف رواتب العاملين المحالين للنيابة، بعد أن تم إجراء تحاليل للكثير منهم، وتبين تعاطيهم للمخدرات“.

وذكر المصدر، أن من بين المحالين للنيابة العامة بعض سائقي القطارات و“عمال مزلقانات“ وتحويلات ومناورات. مؤكدًا ”استمرار إجراء التحاليل الدورية والمفاجئة للعاملين بهذا المرفق الحيوي، تجنبًا لما حدث خلال انفجار قطار رمسيس، الذي نتج عنه سقوط وإصابة العشرات“.

يذكر أن التحقيقات التي أجريت في حادث رمسيس، والذي نتج عنه حالة من الغضب الشعبي، أثبتت تعاطي سائق القطار المتسبب في الحادث للمخدرات.