بالفيديو.. هكذا أنقذ شبان سعوديون سائقًا حاصرته سيول بالرياض

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الشبان قيل إنهم سعوديون بإنقاذ سائق مركبة كاد يغرق وسط سيول.

وبحسب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فإن الحادثة وقعت ”في مركز نعجان جنوب العاصمة السعودية الرياض“.

وتظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الشبان وهي تقوم بإخلاء السائق الذي علقت مركبته وسط سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة بالمنطقة.