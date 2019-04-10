السماح لسجين أردني بحضور دفن 3 من عائلته

وافق وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين على طلب حضور سجين لجنازة والده وشقيقه وابنه الذين قضوا بحادث سير بعد زياتهم له أمس الثلاثاء.

وفي التفاصيل، نقل موقع قناة ”المملكة“ الأردني عن مصدر وصفه بالمطلع، أن وزير الداخلية سمح للسجين بحضور جنازة أفراد عائلته والعودة مباشرة إلى السجن مباشرة بعد الانتهاء من مراسم الدفن.

وبين المصدر أن الموافقة على طلب السجين تأتي ضمن صلاحيات الوزير الممنوحة له بموجب القانون.

وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أرسل كتابًا إلى مديرية الأمن العام للسماح للنزيل بحضور دفن أقاربه، وتقديم العزاء له، إذ بين أن الجانب الإنساني هو المبدأ الرئيسي في عمل وزارة الداخلية.