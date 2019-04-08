بالفيديو.. سائق متهور يدهس عاملًا بطريقة مروعة ويلوذ بالفرار

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس سائق متهور لعامل يصلح الطريق السريع.

وكان العمال يباشرون عملهم على أحد الطرق السريعة في جنوب أفريقيا، عندما ظهرت سيارة ”تويوتا أفانزا“ مسرعة وأطاحت بأحدهم، وقذفته في الهواء من شدة الصدمة.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أصيب العامل شيليلي فنديلا (32 عامًا)، بجروح خطيرة بسبب الحادث الذي وقع على طريق سريع مزدحم في منطقة ”غراباو“ بالقرب من مدينة ”كيب تاون“ في جنوب أفريقيا.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في الحادث، لكنها لم تتمكن من العثور على موقع السائق الذي لم يتوقف في مكان الحادث.

وكانت السيارة تسير بسرعة تتراوح بين 90 و100 كم / ساعة، أي أعلى من السرعة المسموح بها على هذا الطريق بحوالي 20 كم / ساعة.

وكشف الفيديو الذي صورته كاميرا سيارة السيدة إيلري ديميلون، أثناء مرورها على الطريق، أن السائق المتهور لم يحاول تفادي العامل، وقالت إيلري: ”في البداية، ظننت أن الصدمة تسببت ببتر ذراع أو ساق العامل، ولكن عندما شاهدنا الفيديو، أدركنا أن مجرفته هي ما قُذفت بعيدًا“.

وقال زوجها ليندون: ”إنه لأمر فظيع..لا يمكنك شرح الصدمة.. لقد بكينا ووجدنا طفلينا مصابين بصدمة شديدة، حتى إنهما صرخا وطلبا منا الابتعاد“.

وأعربت إيلري عن استيائها من إهمال الشرطة، موضحة أنهم لم يظهروا أي اهتمام يذكر بالحادث، ولم يعثروا على السائق حتى الآن رغم تسجيل الواقعة بالفيديو.

وقالت: ”أُصيب إنسان وتعرضت عائلتنا للخطر، وعندما لم تتصل بنا الشرطة، اتصلت أنا بهم للاستعلام عن نتيجة التحقيق، ولكن يبدو أن مأمور مركز شرطة غرابو، لم يكن مهتمًا بالحديث معي“.

وأوضحت: ”قيل لي إنه ليس هناك قضية ضد السائق، ولا توجد أدلة على تهور السائق، ولم يعيدوا الاتصال بي كما وعدوا حتى الآن“.

وحتى الآن لم تُكشف تفاصيل إصابات العامل، ولكن الأطباء كشفوا أن جروحه خطيرة.