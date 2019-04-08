مطاردة لص تتحول لعملية طارئة لإنقاذه (فيديو)

انتهى الأمر بسارق حاول الهروب من الشرطة أثناء مطاردته لاعتقاله، في مقاطعة هونان جنوب الصين، إلى عملية طارئة لإنقاذه.

وفي مشاهد مصوّرة، لاعتقاله الدرامي، نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر الشرطة وهي تداهم منزله، وفي محاولته الهروب تسلق المشتبه به النافذة في الطابق 22، ولكنه فقد توازنه.

وسُمع صوته يبكي، بعدما أدرك أن محاولته في الهروب فشلت، وحاول التشبث يائسًا في حافة النافذة من الخارج، للحصول على التوازن.

وشجعه أحد أفراد الشرطة على الاستسلام، وقال له: ”إن عمره لا يزال صغيرًا“، وبعد دقائق، استسلم الرجل، حيث عملت الشرطة على إنقاذه، ثم اعتقاله.

وكانت الشرطة تبحث عن المشتبه به، لسرقته واستخدامه بطاقة مصرفية، من مالكة متجر في المقاطعة الصينية، هددها بسكين، أثناء تنفيذ عملية السرقة.