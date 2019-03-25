رجل يسرق طائرة لقتل زوجته فلقي حتفه (فيديو)

حاول طيار قتل زوجته، بواسطة طائرة أقدم على سرقتها، لكن خطته لم تفلح، فقتل بنار الطائرة بعد اشتعال النيران بها، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذي صن“البريطانية.

وحسب الصحيفة، أظهر فيديو الطائرة التي يقودها تشارل فيلجوين الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو من جنوب أفريقيا، أثناء تحليقها على مسافة قريبة جدًّا من الأرض، وقت إقامة حفل في نادٍ اجتماعي ضم 60 شخصًا، بهدف قتل زوجته ناتاشا بعد نشوب شجار حاد بينهما.

ويُعتقد أن فيلجوين سافر لمسافة 30 ميلًا جنوبًا، إلى مطار سير سيريتسي خاما، وسرق طائرة من طراز Beechcraft Super King Air B200 ذات المحركين، وبها 8 مقاعد، ثم اتجه إلى مطار ماتسينج حيث وقعت الحادثة.

وأفاد شهود عيان بأنه ”تم تدمير المبنى الكائن بمطار ماتسينج، بالقرب من جابورون عاصمة بوتسوانا، بعد اصطدام الطائرة به، واشتعلت بها النيران، كما تم تدمير 13 سيارة وبرج مراقبة المرور“.