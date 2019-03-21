رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق بغرق عبّارة في الموصل‎

أمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري بحادث غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، شمال البلاد.

كما أمر برفع تقرير له في نتائج التحقيق، في غضون 24 ساعة، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وذلك بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لعبدالمهدي.

وقال البيان، إن ”عبدالمهدي، يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساءً ورجالًا وأطفالًا“.

وأضاف أن ”رئيس الوزراء وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ، والبحث عن الغرقى والمفقودين، وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية“.

وفي أحدث حصيلة أعلنتها الداخلية العراقية، انتشلت فرق الإغاثة، إثر غرق العبارة، 71 جثة بين نساء وأطفال ورجال، فيما تم إنقاذ 55 آخرين بينهم 19 طفلًا.

ولم تتحدد بعد الأسباب الدقيقة لغرق العبارة، غير أن مصدرًا بالشرطة النهرية، قال في تصريح سابق إن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصًا، وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها وغرقها‎.