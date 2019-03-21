مقتل عشرات العراقيين في غرق عبارة زائدة الحمولة بنهر دجلة(فيديو)

أعلنت الشرطة ومصادر طبية عن مقتل 40 على الأقل بعد غرق عبارة زائدة الحمولة في نهر دجلة قرب الموصل‎، فيما تشير تقارير محلية إلى أن الضحايا 80 شخصًا.

وتقل العبارة التي غرقت في جزيرة أم الربيعين السياحية بمحافظة نينوى شمالي العراق، عوائل على متنها، إضافة إلى الحمولة مما أدى إلى غرقها.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيون أن ”العديد من العوائل كانت على متن العبارة التي تنقل العوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية، وغرقت وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في مدينة الموصل”.

وبحسب المعلومات الأولية فإن نحو 80 شخصًا لقوا مصرعهم، فيما هرعت الزوارق النهرية لنقل المتضررين، في محاولة لإنقاذ العائلات التي سقطت بالكامل في النهر.

وبحسب ناشطين من نينوى فإن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة يقدرون بنحو 100 شخص.

وفي أول تعليق من إدارة الجزيرة السياحية قالت إن ”انقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة انقطع، ما أدى إلى غرقها“.

ووصلت قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرقات المؤدية إلى موقع الحادث؛ لتسهيل حركة عجلات الطوارئ، فيما باشرت قوات سوات باعتقال الموظفين المشغلين للعبارة، بحسب مصادر محلية.