تعرض طالب كويتي للدهس داخل أسوار مدرسته‎

تعرض طالب كويتي في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة حولي التعليمية اليوم الاحد، لحادث دهس داخل أسوار مدرسته من قبل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية للمقصف المدرسي.

وتم نقل الطالب إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث الدهس، الذي استنفر الجهات المختصة في وزارة التربية، وعلى رأسهم وزير التربية الدكتور حامد العازمي، الذي زار الطالب للاطمئنان على صحته، بعد توجيهه قيادات المناطق التعليمية بإعادة تقييم اجراءات الأمن والسلامة، وتشديدها داخل المدارس، ووضع ضوابط مشددة لضمان سلامة الطلبة في الكويت.

وأعلنت وزارة التربية في بيان رسمي عبر حسابها على“تويتر“، عن ”تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ملابسات حادث دهس طالب في مدرسة عبد اللطيف العمر في منطقة حولي التعليمية، وإيقاف مديرة المدرسة عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق“، مشيرة الى أن ”الجهات الأمنية تحفظت على سائق الشاحنة وباشرت تحقيقاتها“.

أعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ملابسات حادث دهس طالب في مدرسة عبداللطيف العمر في منطقة حولي التعليمية وايقاف مدير ةالمدرسة عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق، مشيرة الى أن الجهات الأمنية تحفظت على سائق الشاحنة وباشرت تحقيقاتها. — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) March 17, 2019

وشهدت بعض مدارس الكويت خلال الأيام الماضية، عدة حوادث فردية، تمثلت باعتداء بعض الطلبة على بعضهم، وصلت إلى استخدام السكاكين، إضافة إلى إغماء طالبة بعد تعرضها للاعتداء من قبل مفتشة في المدرسة، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النشطاء الذين طالبوا بتشديد الرقابة داخل المدارس.