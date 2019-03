View this post on Instagram

السفير السعودي يكشف ما حدث لضحية الطائرة الإثيوبية سعد المطيري كشف السفير السعودي في إثيوبيا، عبدالله العرجاني، عن اللحظات الأخيرة من حياة المواطن سعد المطيري، أحد ضحاياالطائرة الإثيوبية المنكوبة، مبينًا أنه لم يسقط من الطائرة لحظة تحطمها، بل بقي جسده داخلها حتى بعد سقوطها على الأرض، وكان يجلس في المقاعد الخلفية تحديدًا في الصف رقم 30. ووفق موقع "العربية.نت"، ذكر السفير السعودي وجود "تنسيق متواصل مع السلطات الإثيوبية لتسليم جثمان المطيري وإتمام إجراءات نقله".