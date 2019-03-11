سعودي يوثق لحظة إفاقته من غيبوبة دامت 28 يومًا (فيديو)

سعودي يوثق لحظة إفاقته من غيبوبة دامت 28 يومًا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وثق مواطن سعودي يدعى يوسف محمد القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة ”مهارة“ للموارد البشرية، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، لحظة إفاقته من غيبوبة دامت مدة 28 يومًا.

وأوضح القفاري، أن ”أجمل لحظات حياته عندما صحى من الغيبوبة ووجد زوجته إلى جانبه، حيث رافقته طوال 28 يومًا، وكانت تدعو له وترعاه“.

وأوضح، أن زوجته وتكنى بأم محمد، ظلت معه في العناية المركزة، في الوقت الذي تخلى فيه الآخرون عنه، وكانت تنام على الأرض متلحفة عباءتها.

وتابع، أنه في إحدى الليالي هرب من المستشفى بمساعدة زوجته لزيارة والدته، وكانت الساعة الخامسة فجرًا، ولم يكمل 6 ساعات من لحظة استيقاظه من الغيبوبة، وكان كل جسمه معلقًا بأجهزة، ويوجد فتحة بعنقه لغسيل الكلى.

وأكد أن تلك الزيارة لوالدته كانت الأجمل، حيث كانت تعتقد أنه مسافر خارج المملكة للعمل، متابعًا ”أفطرنا فول وكبدة“.

ولم يكشف يوسف القفاري الأسباب التي أدخلته في غيبوبة، وما إذا كان ذلك نتيجة حادث أم لا.

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