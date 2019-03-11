سعودي يوثق لحظة إفاقته من غيبوبة دامت 28 يومًا (فيديو)

وثق مواطن سعودي يدعى يوسف محمد القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة ”مهارة“ للموارد البشرية، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، لحظة إفاقته من غيبوبة دامت مدة 28 يومًا.

وأوضح القفاري، أن ”أجمل لحظات حياته عندما صحى من الغيبوبة ووجد زوجته إلى جانبه، حيث رافقته طوال 28 يومًا، وكانت تدعو له وترعاه“.

أجمل لحظات حياتي عندما صحيت من غيبوبتي ووجدت زوجتي بجانبي، ٢٨ يوم في غيبوبة كانت مرافقة لي وتدعي لي وترعاني pic.twitter.com/znBvyHU0J5 — يوسف محمد القفاري (@yousefalgafari) March 10, 2019

وأوضح، أن زوجته وتكنى بأم محمد، ظلت معه في العناية المركزة، في الوقت الذي تخلى فيه الآخرون عنه، وكانت تنام على الأرض متلحفة عباءتها.

عندما تخلى عني الجميع لم أجد سوا أم محمد معي بالعناية المركزة… كنت في غيبوبة وكانت تعيشها معي لحظة بلحظة.. كانت تنام على الأرض متلحفة عبائتها،، وعاشت لحظات صحوتي من الغيبوبة بدعواتها.

لله درك يا بنت الشبرمي — يوسف محمد القفاري (@yousefalgafari) March 10, 2019

وتابع، أنه في إحدى الليالي هرب من المستشفى بمساعدة زوجته لزيارة والدته، وكانت الساعة الخامسة فجرًا، ولم يكمل 6 ساعات من لحظة استيقاظه من الغيبوبة، وكان كل جسمه معلقًا بأجهزة، ويوجد فتحة بعنقه لغسيل الكلى.

وأكد أن تلك الزيارة لوالدته كانت الأجمل، حيث كانت تعتقد أنه مسافر خارج المملكة للعمل، متابعًا ”أفطرنا فول وكبدة“.

في ليلة ظلماء هربت من المستشفى بمساعدة زوجتي لزيارة والدتي.. كانت الساعة الخامسة فجراً، ولم أكمل ٦ ساعات من صحوتي من الغيبوبة، وكان كل جسمي معلق به أجهزة وفتحه بعنقي لغسيل الكلى. كانت أجمل زيارة لأمي ومفاجأة لأنها تعتقد أني كنت مسافر خارج المملكة للعمل.. أفطرنا فول وكبده ???? — يوسف محمد القفاري (@yousefalgafari) March 10, 2019

ولم يكشف يوسف القفاري الأسباب التي أدخلته في غيبوبة، وما إذا كان ذلك نتيجة حادث أم لا.