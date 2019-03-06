هكذا نجا رضيع من حادث مروع أودى بحياة عائلته في الإمارات

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في دولة الإمارات، اللواء محمد الزفين، كيفية نجاة الرضيع الباكستاني ”مطر“ من الحادث المروع الذي أودى بحياة أبيه وأمه وعمته، السبت الماضي، على شارع دبي العين.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن الرضيع (وهو الناجي الوحيد) تمكن من النجاة بفضل صغر حجمه، الذي أعطاه مساحة للحركة داخل السيارة، فحين وقع الاصطدام طار من مكانه، على عكس بقية أفراد عائلته، الذين لم يجدوا حيزا للحركة، كما أن خفة وزنه لعبت دورًا في بقائه على قيد الحياة.

وقال الزفين إن السائق الخليجي المتسبب بالحادث، كان يقود مركبة ”نيسان باترول“، وقد هرع إلى مركبة الأسرة الباكستانية، عقب اصطدامه بها، والتقط الطفل من السيارة حين أدرك أنه لا يزال حيًا.

وأوضح أن هناك خطأ مشتركًا بين السائقين، فالباكستاني المتوفى (29 عامًا) توقف في المسرب السريع بسبب حادث بسيط، ولم يلتزم بأبسط إجراءات الأمان، وهو تحريك سيارته خارج الطريق، فيما كان الخليجي منشغلاً بغير الطريق، فلم ينتبه لمركبة الباكستاني فاصطدم بها.

وأضاف اللواء الزفين، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السائق الخليجي لم يتخد أية ردة فعل قبل صدم سيارة العائلة الباكستانية، ما يدل على أنه لم يكن منتبهًا لتوقف سيارة العائلة.

بدوره، قال عم الرضيع الناجي، إن ابن أخيه ”مطر“ خرج من المستشفى سالمًا، بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى.