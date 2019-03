احتراق شاحنة على ”جسر الملك فهد“ بالبحرين وأنباء عن ضحايا (فيديو)

View this post on Instagram

⭕️ قروب محرقي حسابنا الثاني بالانستغرام @bh_muharraqi_1 . . وفاة خليجي وإصابة اخرين إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة على جسر الملك فهد . فيديو آخر من احتراق شاحنة على جسر الملك فهد . ————————————- الممثل القانوني للحساب المحامية مي الجويسر : 17510106 / 39377377 . ‏ @about_law01 @about_law01