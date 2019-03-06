احتراق شاحنة على ”جسر الملك فهد“ بالبحرين وأنباء عن ضحايا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام بحرينية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وقوع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على ”جسر الملك فهد“ من جانب البحرين، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق بالشاحنة، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.
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⭕️ قروب محرقي حسابنا الثاني بالانستغرام @bh_muharraqi_1 . . وفاة خليجي وإصابة اخرين إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة على جسر الملك فهد . فيديو آخر من احتراق شاحنة على جسر الملك فهد . ————————————- الممثل القانوني للحساب المحامية مي الجويسر : 17510106 / 39377377 . @about_law01 @about_law01
وأشارت المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين، فيما أدخل اثنين آخرين العناية المركزة بسبب الإصابات البليغة.
وقامت الجهات المعنية بإغلاق الجسر عقب الحادث المروع.
ولم يرد بعد أي بيان من الجهات الرسمية، كما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه.
عاجل | احتراق شاحنة مع سيارة أخرى على #جسر_الملك_فهد وأنباء عن وقوع إصابات. pic.twitter.com/I4xSr3lpj6
— تويتريات (@Tweittar) March 6, 2019
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الحريق الضخم الذي اندلع في الشاحنة، بينما ظهر أشخاص يقتربون من موقع الحادث، كما أظهر مقطع فيديو متداول وصول دوريات الشرطة والإسعاف والإطفاء.
لا حول ولا قوه الا بالله
تشير المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين والثالث في العناية المركزة بسبب إصابات بليغة#البحرين #جسر_الملك_فهد pic.twitter.com/f6sGYMIYQh
— المنسي (@almancee123) March 6, 2019