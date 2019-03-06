احتراق شاحنة على ”جسر الملك فهد“ بالبحرين وأنباء عن ضحايا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام بحرينية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وقوع حادث اصطدام سيارة بشاحنة على ”جسر الملك فهد“ من جانب البحرين، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق بالشاحنة، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين، فيما أدخل اثنين آخرين العناية المركزة بسبب الإصابات البليغة.

وقامت الجهات المعنية بإغلاق الجسر عقب الحادث المروع.

ولم يرد بعد أي بيان من الجهات الرسمية، كما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه.

عاجل | احتراق شاحنة مع سيارة أخرى على ⁧#جسر_الملك_فهد⁩ وأنباء عن وقوع إصابات. pic.twitter.com/I4xSr3lpj6 — تويتريات (@Tweittar) March 6, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الحريق الضخم الذي اندلع في الشاحنة، بينما ظهر أشخاص يقتربون من موقع الحادث، كما أظهر مقطع فيديو متداول وصول دوريات الشرطة والإسعاف والإطفاء.