5 قتلى بسقوط مروحية إيرانية غرب البلاد (صور)

قتل 5 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوط مروحية إسعاف إيرانية قرب مدينة شهر كرد التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقالت وكالة أنباء ”ألف نيوز“ الإيرانية، إنّ ”طائرة إسعاف توجهت إلى نقل امراة حامل في وضع سيئ للغاية، لكنها سقطت قرب مدينة شهر كرد بمحافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي البلاد“، مضيفة أنّ ”المروحية تابعة لمنظمة الطوارئ بالمحافظة“.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، أنّ ”طائرة الإسعاف سقطت قبل أن تصل إلى مقصدها لنقل امرأة حامل إلى إحدى المستشفيات“.

وأشار خالدي، إلى أنّ ”فرق الإنقاذ التي تم إرسالها إلى موقع الحادث، تمكنت من العثور على حطام طائرة الإسعاف التي سقطت صباح اليوم“، مبينًا أنّ ”ركاب هذه الطائرة 5 أشخاص لقوا مصرعهم بالقرب من مدينة شهر كرد غرب إيران“.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، أن ”سيدة حامل كانت بانتظار المروحية لنقلها إلى المستشفى من أجل الولادة“.