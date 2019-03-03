مصر.. مصرع فتاة إثر سقوط أجزاء من جسر معلق على رأسها

لقيت فتاة مصرية في العقد الثاني من العمر، مصرعها مساء الأحد، بعد سقوط الأجزاء الحديدية الرئيسية من جسر عرابي المعلق بمنطقة الجيزة على رأسها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد الوصول للمستشفى.

وفوجئ الأهالي والمارة، بسقوط الأجزاء الحديدية الضخمة وبعض أجزاء من الجسر المعلق، على رأس فتاة لتسقط على الأرض، في حين حاول المارة إنقاذها بنقلها للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المرور في الجيزة، بلاغًا من النجدة، تفيد بسقوط أجزاء حديدية من جسر أحمد عرابي على رأس الفتاة، إلى جانب إصابة 5 آخرين، لتنتقل الأجهزة المختصة إلى مكان الحادث، في حين تم نقل جثة الفتاة للمستشفى العام، بينما باشرت الإدارة العامة للمرور برفع حطام الحادث.