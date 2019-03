قبطان مخمور يصدم سفينته بجسر في كوريا الجنوبية (فيديو)

View this post on Instagram

قبطان مخمور يصدم سفينته بجسر في كوريا الجنوبية تسبب ربان ”مخمور“ كان يقود سفينة روسية عملاقة لشحن البضائع، باصطدامها بجسر ”كوانجان“ المُزدحم في مدينة ”بوسان“ جنوب شرق كوريا الجنوبية، بشكل مباشر. وحاول القبطان المخمور بعد وقوع الحادث إدارة دفة السفينة وتحويل مسارها لإخلاء المنطقة، ولكن خفر السواحل الكورية الجنوبية KCG احتجزته. . . #إرم_نيوز #كوريا_الجنوبية #سيول #خليج #سفينة #قبطان #شحن_بضائع #قبطان_مخمور #حوادث_السفن ##مدينة_بوسان #أخبار #لايك #لايكات #منوعات #تفاعل #south_korea #korea #ship