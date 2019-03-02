قبطان مخمور يصدم سفينته بجسر في كوريا الجنوبية (فيديو)

تسبب ربان ”مخمور“ كان يقود سفينة روسية عملاقة لشحن البضائع، باصطدامها بجسر ”كوانجان“ المُزدحم في مدينة ”بوسان“ جنوب شرق كوريا الجنوبية، بشكل مباشر.

وحاول القبطان المخمور بعد وقوع الحادث إدارة دفة السفينة وتحويل مسارها لإخلاء المنطقة، ولكن خفر السواحل الكورية الجنوبية KCG احتجزته.

وقالت KCG، نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية: ”إن مستوى الكحول في جسم قبطان السفينة ”الذي لم يُكشف عن اسمه“ كان نحو ثلاثة أضعاف الحد القانوني المسموح به“، وعندما أرادوا التحدث مع طاقم السفينة، لم يكن سواه في القيادة وقت وقوع الحادث.

وأوضحت أن السفينة الروسية وصلت كوريا الجنوبية صباح أمس الأربعاء لتفريغ 1،495 طن من أنابيب الحديد، وغادرت اليوم الخميس إلى مدينة فلاديفوستوك الرُوسية، محملةً مع 1415 طن من لفائف الصلب.

وعند اصطدامها مع ثاني أطول جسر في كوريا الجنوبية، والبالغة تكلفة بنائه 500 مليار جنيه إسترليني، سار قائدها في المياه القريبة منه، عندما كان يجب أن يتوجه في الاتجاه المعاكس.

ولم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات، ولكنه تسبب بأضرار سطحية للجسر، وأدى لإغلاق جزء منه لدواعي السلامة.

وقبل 40 دقيقة من وقوع الحادث اصطدت السفينة الروسية مع سفينة سياحية راسية بدون حدوث إصابات وأضرار.