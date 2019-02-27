السيسي يعلق على حادث القطار في مصر ويتوعد المقصرين (فيديو)

علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث انفجار قطار رمسيس، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بمحطة قطارات مصر الرئيسية بالقاهرة، وذلك بعد أن أسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة 40 وفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة.

وأثناء انعقاد المؤتمر الصحفي للرئيس المصري مع نظيره الألباني بقصر الرئاسة في مصر، توعد الرئيس السيسي بمحاسبة المقصرين، وقدم التعازي لأسر الضحايا.

وقال الرئيس المصري نصًا: ”أتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا المصابين، لقد أصدرت توجيهاتي للحكومة بالانتقال الفوري لموقع الحادث لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه بعد متابعة نتائج التحقيقات وتقديم العلاج الكامل للمصابين“.

وكانت كاميرات المراقبة في محطة القطارات، أظهرت لحظة تصادم جرار قطار بالرصيف، عندما دخل بسرعة بدت كبيرة للغاية، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات، كما أظهرت تسجيلات مصورة أخرى، مشاهد مروعة لحادث قطار محطة مصر، ولحظة اشتغال النيران في جثث الضحايا.