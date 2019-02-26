بالفيديو.. لحظة انفجار شاحنة طعام في موقف سيارات أمريكي

كشف مقطع فيديو لحظة انفجار مفاجئ لشاحنة طعام متوقفة في موقف سيارات ولاية أوريغون.

وصرحت إدارة الإطفاء في مدينة ”يوجين سبرينجفيلد“ بأن شاحنة ”باك باك للغذاء“ كانت متوقفة خارج حانة ”اوكشاير بروينج العامة“ في حي ”يوكيتير“ في مدينة ”يوجين“ الأمريكية عندما انفجرت قبل الساعة الـ 8 من صباح يوم الأحد الماضي.

ووفقًا لوكالة ”يونايتد برس انترناشونال“ الأمريكية، قالت إدارة الإطفاء أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن الانفجار، الذي صورته كاميرا مراقبة، نجم عن عطل في خطوط الغاز المؤدية إلى خزان البروبان الخاص بالشاحنة.

ودمر انفجار خزان البروبان الشاحنة تمامًا، وأدت الصدمة الناتجة عن الانفجار إلى انفتاح جميع صنابير الجعة في الحانة المجاورة.

لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء الانفجار، ولكن إدارة الإطفاء كشفت أنه تسبب في أضرار بثلاثة مبان قريبة.

وقال المسؤولون إن باب حانة ”أوكشاير“ خُلع من مكانه بسبب قوة الانفجار، وإن تعطل الصنابير تسبب في انسكاب الجعة في جميع أنحاء المكان، ولازال التحقيق في الانفجار مستمرًا.