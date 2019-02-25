مارة يرفعون سيارة لإنقاذ طفل من أسفل عجلاتها في الصين (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تكاتف المارة في الصين لرفع سيارة وإنقاذ طفل من أسفل عجلاتها.

كانت السيارة البيضاء تنعطف في شارع صيني، بينما تمر سيدة وطفلها في الطريق، مما أدى إلى دهس السيارة للطفل ومحاصرته تحت عجلتها الخلفية.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، دقت أم الطفل المصدومة زجاج السيارة التي استقرت على الطفل، حتى فتح السائق الباب وخرج ليدرك ما حدث.

جذبت صرخات السيدة المرعوبة انتباه المارة الذين تكاتفوا لرفع السيارة وتحريكها من على الطفل.

وقع الحادث المأساوي في مدينة ”تشانغتشو“ بمقاطعة ”فوجيان“ شرق الصين، بينما كان الطفل البالغ من العمر عامين في نزهة مع والدته.

وبعد تحرير الطفل، هرعت الأم وزوجها بابنهما إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء أن الطفل أصيب بجروح طفيفة فقط، ولم يتضح بعد ما إذا كان سائق السيارة قد تم اعتقاله.