حريق ضخم يلتهم 15 سيارة في الكويت (صور)

سيطرت فرق الإطفاء في الكويت، يوم الأحد، على حريق ضخم شبَ في 15 سيارة متوقفة في كراج حجز المركبات، تابع لوزارة الداخلية في منطقة الفروانية.

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن بالاشتراك مع الإدارة العامة للإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في 15 مركبة في الكراج الخاص بحجز المركبات في منطقة الفروانية. وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات،واتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي بإحدى المركبات. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 24, 2019

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إنّها ”أخمدت الحريق دون وقوع أي إصابات في الحريق، الذي اتضحت آثاره الكبيرة على السيارات المحترقة بشكل كبير“.

اخماد حريق 15 مركبة في كراج حجز المركبات التابع لوزارة الداخلية في منطقة الفروانية من دون اصابات pic.twitter.com/TS8jjegiMm — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) February 24, 2019

وذكرت وزارة الداخلية، أنّ رجال الأمن شاركوا إلى جانب فرق الإطفاء في إخماد الحريق، الذي اتضح أن أسبابه تماس كهربائي في إحدى السيارات.

وتعاقب وزارة الداخلية أصحاب السيارات المخالفة بحجزها في حال ارتكابهم مخالفات مرورية، كالقيادة من دون رخصة أو القيادة برعونة وإهمال، ومخالفة قوانين الطرق أو ارتكاب أصحابها أفعالًا منافية للآداب داخلها، وغيرها من المخالفات.