حريق ضخم يلتهم 15 سيارة في الكويت (صور)

حريق ضخم يلتهم 15 سيارة في الكويت (صور)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

سيطرت فرق الإطفاء في الكويت، يوم الأحد، على حريق ضخم شبَ في 15 سيارة متوقفة في كراج حجز المركبات، تابع لوزارة الداخلية في منطقة الفروانية.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إنّها ”أخمدت الحريق دون وقوع أي إصابات في الحريق، الذي اتضحت آثاره الكبيرة على السيارات المحترقة بشكل كبير“.

وذكرت وزارة الداخلية، أنّ رجال الأمن شاركوا إلى جانب فرق الإطفاء في إخماد الحريق، الذي اتضح أن أسبابه تماس كهربائي في إحدى السيارات.

وتعاقب وزارة الداخلية أصحاب السيارات المخالفة بحجزها في حال ارتكابهم مخالفات مرورية، كالقيادة من دون رخصة أو القيادة برعونة وإهمال، ومخالفة قوانين الطرق أو ارتكاب أصحابها أفعالًا منافية للآداب داخلها، وغيرها من المخالفات.

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