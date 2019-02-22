”خوذة“ تنقذ حياة هندي من موت محقق (فيديو)

نجا سائق دراجة نارية بأعجوبة من خطر حقيقي كان من الممكن أن يودي بحياته.

وبحسب مقطع فيديو متداول، اصطدم الدراج الهندي بسيارة على الطرق وسقط عن دراجته النارية، لينزلق كلاهما على الطريق، لكن حظه السيئ لم يتوقف عند هذا الحد، فبمجرد نهوضه من على الأرض، سقط عمود إنارة قريب على رأسه مباشرة وأسقطه أرضًا مرة أخرى.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه ”لحسن الحظ يبدو أن الخوذة التي كان يرتديها أنقذته من الضربة التي كان من الممكن أن تكون مميتة“.

ووقع الحادث المأسوي في مدينة ”ناجبور“ في ولاية ”مهاراشترا“ الهندية، ولم يتعرض الرجل لأي إصابات خطيرة.

وقال ضابط الشرطة الهندي ”راج تيلاك روشان“، إن هذه الحادثة تظهر أهمية إجراءات السلامة على الطرق ومدى أهمية ارتداء الخوذة.

وأضاف: ”الخوذة تنقذ الأرواح، وهذه فعلت ذلك مرتين في بضع ثوان“.