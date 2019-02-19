مقتل طيار في حادث اصطدام مقاتلتين هنديتين (صور وفيديو)

لقي طيار من القوات الجوية الهندية مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام طائرته بمقاتلة أخرى أثناء استعراض في معرض جوي في مدينة بنغالور الهندية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية: ”وقع اليوم حادث أليم نتيجة تصادم طائرتين من فريق سورايا كيران للاستعراض التابع للقوات الجوية الهندية؛ ما أدى إلى مقتل طيار“.

وأشار إلى أن طيارين اثنين كانا على متن إحدى المقاتلات، قد أصيبا بكسور بسيطة، وأن عددًا غير محدد من الأشخاص أصيبوا بجروح بعد تحطم الطائرتين على الأرض، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

يشار إلى أن الطائرتين من طراز هوك البريطانية.