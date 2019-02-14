مشاجرة مجموعة من المراهقين بـ“السكاكين“ في الكويت (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مشاجرة شارك فيها العشرات من الشبان، بدا من مظهرهم أنهم في سن المراهقة، واستخدموا فيها السكاكين.

وكشف الصحفي حمد السريع عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن المشاجرة نشبت بين مجموعة من المراهقين في ممشى مدينة الأحمدي، واستخدمت فيها الأدوات الحادة.

وأوضح أن المشاجرة وقعت قبل يومين، وانتهت بإصابة شخصين وتسجيل قضية بالواقعة.

ولم يتضح إن كان قد تم القبض على المتورطين بالشجار أم لا، كما لم تعرف أسباب المشاجرة التي لم يصدر فيها أي بيان رسمي لحد اللحظة.

بدورهم، طالب ناشطون على مواقع التواصل، بضرورة تغليظ العقوبات على مثل هذه المشاجرات، التي زادت في الآونة الأخيرة، وفق قولهم.

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