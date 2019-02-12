انتحار موظف بمجلس الوزراء في سوريا

أقدم موظف بمجلس الوزراء السوري، الاثنين، على الانتحار بسلاح ناري، في ضاحية قدسيا الواقعة بالعاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وذكرت صفحة ”ضاحية قدسيا الآن“ على موقع ”فيسبوك“ أنه ”بيّن مصدر مسؤول بعد تلقي البلاغ، أنه حضر إلى المكان على الفور كل من رئيس النيابة العامة في منطقة قدسيا القاضي نور كنعان، ورئيس فرع الأمن الجنائي بريف دمشق العميد هيثم معلا، ومدير منطقة قدسيا العقيد محمد الإبراهيم، ورئيس مركز شرطة ضاحية قدسيا، وضباط فرع الأمن الجنائي بريف دمشق. وتبين نتيجة التدقيق والمتابعة الأولي وتقرير هيئة الكشف القضائية أن سبب الوفاة يعود إلى انتحار بمسدس“.

وأضافت الصفحة أنه ”تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية أصولًا وتسليم الجثة لأهل المتوفى“.

وذكر حساب آخر باسم ”قدسيا وقدسيا“ على ”فيسبوك“ أنه ”بلغنا انتحار شاب بطلقة بالرأس ببيته بضاحية قدسيا بالجزيرة D1 قريب من طوارئ الكهرباء .. و الشرطة والطبيب الشرعي جاءت للمكان وتم التحقيق..“.

وذكرت صفحات أخرى أن الشاب ”محاسب مالي في مجلس الوزراء، انتحر بطلقة في رأسه داخل منزله في الضاحية“.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة، في ظل غياب التصريحات الرسمية بشأن الحادثة.