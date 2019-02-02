سوريان يخطفان ويغتصبان فتاة قاصرًا في لبنان

كشفت السلطات الأمنية في لبنان أنها ألقت القبض على شخصين من الجنسية السورية، بعد قيامهما بخطف واغتصاب فتاة سورية قاصر.

ونشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تغريدة أكدت فيها القبض على الشخصين السوريين بتهمة الخطف والاغتصاب.

وجاء في التغريدة:”مفرزة جونية القضائية تُوقف شخصين أقدما على خطف واغتصاب فتاة سورية قاصر، وهما: ح.ب (سوري/2002) / م.هـ (سوري/2000).

مفرزة جونية القضائية توقف شخصين أقدما على خطف واغتصاب فتاة قاصر سورية،

وهما: ح.ب (سوري/2002) / م.هـ (سوري/2000) #قوى_الأمن pic.twitter.com/DxGwNdMoBG — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 1, 2019

وفي جريمة مشابهة، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تبحث عن شخص لبناني مطلوب في جريمة اعتداء جنسي بالاشتراك مع شخص آخر سوري الجنسية، على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد حساب قوى الأمن الداخلي أنه تم بالفعل القبض على المتهم السوري من قِبل مفرزة استقصاء لبنان الشمالي، والعمل جارٍ لتوقيف الآخر اللبناني، وذلك عقب انتشار مقطع مرتبط بالواقعة التي قالت قوى الأمن إنها حدثت خلال الصيف الماضي.